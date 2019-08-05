أبو البصل يتخفى.. ويطمئن على الحجاج الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر ابو البصل أحوال الحجاج الأردنيين من خلال زيارات متكررة ومفاجئة لبعض المساكن، استمع خلالها إلى شكاوى الحجاج التي تم تلافيها على الفور.

وحاور ابو البصل بعض الحجاج متخفيا للوقوف على حقيقة بعض الشكاوى الواردة.

كما اطمأن الوزير ابو البصل على احوال الحجاج، مؤكدا ان جميع الحجاج الاردنيين يتمتعون بصحة جيدة .