امانة عمان ترد على طلب توظيف لمهندس وتثير ضجة

وطنا اليوم-عمان: لم يتوقع الشاب المهندس (ع) هذا الرد من امانة عمان، على طلبه وظيفة بحسب مؤهلاته.

يقول طلب التوظيف، الذي انتشر على صفحات الفيسبوك "أغدو شاكرا التكرم بالموافقة على تعيين المهندس عبدالرحمن في امانتكم الموقرة، علما انه حاصل على حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية خريج 2018 وهو يتدرب حاليا لديكم، وقد تقدم بطلب توظيف رقم الطلب (874)".

ليأتي الرد صاعقاً لكثير من حملة الشهادات في الاردن: عامل وطن لطفاً..

ناشطون على مواقع التواصل تساءلوا هل قرأ المسؤول الذي وقع الطلب جيدا ما وقعه.

فيما تساءل آخرون "هل هذا هو حال من اراد العلم يا دولة رئيس الوزراء ويا معالي ويا سعاده!!!".في حين طالب آخرون الشاب المهندس بالهجرة.

عبدالرحمن القطيشات كتب على صفحته الفيسبوكية، قائلاً:

هل هذا هو حال المهندس في زمننا هذا !؟

هل هذا هو حال من اراد العلم يا دولة رئيس الوزراء ويا معالي ويا سعاده!!!

هل هذا حالنا وحال شبابنا يا نقيب المهندسين !؟؟

احدهم تخرج من احدى الجامعات الاردنيه بتخصص هندسه مدنيه وحاصل على عدة شهادات اخرى؛

دبلوم في هندسة الاوتوترونكس ودبلوم في هندسة المساحه

حاصل على العديد من الدورات وجوائز في الرياده وشهادات تقدير..

وفي النهايه أُتيحت له الفرصه لكي يعمل في الوطن

لكن ماهي الوظيفه التي أُتيحت له !؟

نعم يا ساده انها #عامل_وطن!

ليس تقليل من شأن عامل الوطن ، لكن لِمَ التعب وسهر الليالي من اجل طلب العلم وفي نهاية المطاف ينتهي بجيل طموح بمكان ليس بمكانه !؟

نحن لا نطالب بشيء سوى ان يأخذ كل مواطن حقه في التعلم والعمل.

ونطالب نقابتنا الموقره بأن تكون اشد حزماً واكثر مرونه وفاعليه

ونطالب امانة عمان بالتدقيق على الاوراق الرسميه التي تمر لديهم