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امانة عمان ترد على طلب توظيف لمهندس وتثير ضجة
وطنا اليوم-عمان: لم يتوقع الشاب المهندس (ع) هذا الرد من امانة عمان، على طلبه وظيفة بحسب مؤهلاته.
يقول طلب التوظيف، الذي انتشر على صفحات الفيسبوك "أغدو شاكرا التكرم بالموافقة على تعيين المهندس عبدالرحمن في امانتكم الموقرة، علما انه حاصل على حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية خريج 2018 وهو يتدرب حاليا لديكم، وقد تقدم بطلب توظيف رقم الطلب (874)".
ليأتي الرد صاعقاً لكثير من حملة الشهادات في الاردن: عامل وطن لطفاً..
ناشطون على مواقع التواصل تساءلوا هل قرأ المسؤول الذي وقع الطلب جيدا ما وقعه.
فيما تساءل آخرون "هل هذا هو حال من اراد العلم يا دولة رئيس الوزراء ويا معالي ويا سعاده!!!".في حين طالب آخرون الشاب المهندس بالهجرة.
عبدالرحمن القطيشات كتب على صفحته الفيسبوكية، قائلاً:
هل هذا هو حال المهندس في زمننا هذا !؟
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