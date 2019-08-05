أردني يشتكي على الكهرباء لقطع شجرة عمرها نحو 40 عاماً

وطنا اليوم-عمان: قدم مواطن أمس الأحد شكوى بحق شركة الكهرباء الوطنية، لتسببها بقطع شجرة "مجنونة" داخل منزله، يقدر عمرها بـ40 عاماً.

وقال المواطن منصور البنا المختص في مجال الأبحاث النباتية عبر حسابه على موقع فيس بوك: " شكوي إلي مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، وإلي مدير شركة الكهرباء لواء الشونة الجنوبية الكرامة، بتاريخ ١/٢/١٩٨٢ غرست شجرة المجنونة داخل سور منزلي منطقة السكنة الشونة الجنوبية، وبعدها جاءت شركة كهرباء الشونة وغرست عامود كهرباء من الإسمنت... ويوم الخميس الموافق ١/٨/٢٠١٩ حضر عمال من شركتكم لاستبدال العامود فوجدوا المجنونة عائقا لزرع عامود من الحديد، فسألو المجنونة من أنتِ، فقالت أنا لست مجنونة انا الشجرة الجميلة تعاملوا معي بلطف

إلا إن العمال احضروا جرافة لإزالة الشجرة الجميلة، وبدأ سائق الجرافة بإزالة الشجرة المجنونة".

وأضاف البنا: "وبعد مرور حول أربعون عاماً كبرت الشجرة وتعظمت بطول عشرون مترا وعرض خمسة أمتار".

وأشار: " استبدال العامود كان يوم الخميس الموافق ١/٨/٢٠١٩ ومازالت كهرباء البيت مقطوعة لليوم الرابع علي التوالي".