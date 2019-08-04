الرئيسية | محليات في جامعة الإسراء ... مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة تكرم اوائل الثانوية العامة

وطنااليوم - عمان تحت رعاية عطوفة الدكتور احمد النصيرات رئيس جامعة الإسراء وعطوفة مديرة التربية والتعليم للواء الجيزة الدكتورة نوال أبو ردن ، أقامت مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للدورة العادية ، وذلك على مسرح جامعة الاسراء .

الدكتورة نوال أبو ردن رحبت بكافة الحضور ، واشادت بالدور الكبير والرعاية الهاشمية التي يوليها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه لتطوير قطاع التربية والتعليم واحداث نقلة نوعية في هذا القطاع تميز بها اردننا الحبيب .

كما واشادت بدور معالي وزير التربية والتعليم في دعم أبنائنا الطلبة وتقديم كافة الوسائل التي من هدفها توفير بيئة تعليمية مناسبة لتخريج مثل هؤلاء الكوكبة من ابنائنا الطلبة.



كما و قدمت عميق شكرها لأسر هؤلاء الطلاب حيث إنهم وفروا لأبنائهم جميع وسائل الراحة والمناخ الجيد لهم حتى يصبحوا متفوقين .



واشادت أبو ردن بالدور الكبير الذي تقدمه جامعة الاسراء وادارة العلاقات العامة في الجامعة ممثلة بالأستاذ يوسف السرور على الدور الكبير الذي تقدمه جامعة الاسراء في رعاية مثل هذه الفعاليات والاهتمام الكبير في أبنائنا الطلبة .

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هذا واكد سعاده الاستاذ قدر حابس مثقال الفايز الدور الكبير لعطوفة مديرة التربيه والتعليم للواء الجيزه الدكتوره نوال ابو ردن على الاهتمام بابنائنا الطلبة وعلى دورها في رفع مستوى التطور التربوي وتعزيز الانتماء التعليمي في نفوس الطلبه .

وثمن الجهود الكبيره من خلال توفير بيئة مناسبة للتعليم والمتابعة المستمرة من قبل عطوفة مديرة التربيه والتعليم للواء الجيزه .



هذا وحضر الحفل كل من العميد الركن سامي عسكر الهميسات قائد شرطة الباديه الملكيه ، والعميد شاهر المناعسه قائد البادية الوسطى وعطوفة الأستاذ لورنس سعود الفايز عضو اللامركزيه وعطوفة الأستاذ سامي محمد صباح عضو اللامركزيه وأهالي ووجهاء اللواء و أولياء الطلبه .

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