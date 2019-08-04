الرئيسية | محليات شركات خرسانة كبرى متهربة ضريبياَ تحرق الاسعار

وطنا اليوم-عمان:علم من مصادر صحفية ان عددا من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الباطون والخرسانة وعدد من المقالع والكسارات تقوم بالتهرب الضريبي ضاربة بعرض الحائط المسائلة القانونية والدور الرقابي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي لا نعلم مالسبب بالتغاضي عنهم ، مما ادى ذلك لتدهور حالة القطاع بشكل عام

تلك الشركات ، تقوم ايضا بحرق الاسعار وتدمير القطاع الى جانب التهرب الضريبي ، بعيدا عن اي ملاحقة قانونيا أو اجراء صارم ضدها والزامها بدفع كافة الضرائب والرسوم غير المسددة ،اسوة بنظرائهم من شركات القطاع والمقالع

على الجهات المسؤولة في الحكومة وقف تلك الشركات المخالفة عن العمل فورا وتصويب اوضاعها بالكامل ، حيث ان الشركات الاخرى الملتزمة تضررت بشكل كبير ومباشر جراء التهرب الضريبي لشركات الاخرى

كما ان على الحكومة الزامها بتصويب اوضاعها ودفع كافة المستحقات او اعفاء كامل القطاع من الضريبة العامة على المبيعات حتى تتحقق العدالة في حال عدم قدرة الحكومة على محاسبة تلك الشركات !!

على الحكومه ان تقوم بتحصيل ضرائبها من الشركات والجهات المستحقة عليها الضريبة بشكل منتظم حتى لا يضطروا لرفع الضرائب على المواطن الذي بات يسدد عجزها بسبب عدم تحقيق المبالغ التي يجب ان يجمعها من الجهات المكلفة.

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