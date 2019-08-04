الحكومة تقسم العطلة ..والأردنيون يسألون عن الخميس

وطنا اليوم-عمان:أعلن سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلايلة الجمعة 2/آب/2019م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، وعليه سيكون عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11/آب/2019م.

وتساءل الأردنيون بعد إعلان الحكومة، عن عطلة عيد الأضحى، حول مصير يوم الخميس الذي سيفصل عطلة العيد عن عطلة نهاية الأسبوع.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أصدر بلاغاً رسميّاً بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق للعاشر من آب الحالي وحتّى مساء يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر منه.

وقال ناشطون إن يوم الخميس الذي سيتبع عطلة العيد، سيُلحق "ضمنيا" بالعطلة، حيث سيعتمد الكثير منهم على أخذ الإجازات يومها، أو التعطيل مقابل حسم الأجر ... هذا ويتضمن شهر آب خمسة أيام "جمعة" وخمسة أيام "سبت"، وتكون أول "جمعة" في الثاني من آب، وهي أول عطلة للأردنيين في هذا الشهر.



