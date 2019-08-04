الرئيسية | محليات إغلاق مسبحين وصالة أفراح ومصنع مياه في الزرقاء

وطنا اليوم-عمان: أغلقت كوادر صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية مسبحين وصالة أفراح واحدة ومصنع مياه في محافظة الزرقاء، خلال الأيام الأربعة الماضية. وبين مدير المديرية الدكتور ضيف الله الحسبان، أن كوادر صحة البيئة والغذاء خالفت ثلاثة مسابح وثلاث صالات أفراح، ومحطتي تحلية مياه ومصنع مياه لمخالفتها لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية. وأشار إلى ان المديرية ستكثف جولاتها الرقابية والتفتيشية على المسابح ومحطات التحلية ومصانع المياه والصالات خلال الفترة المقبلة للتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الصحية اللازمة.

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