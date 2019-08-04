 وطنا نيوز -أمانة عمان تٌطالب شخصيات بـ18 مليون دينار
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أمانة عمان تٌطالب شخصيات بـ18 مليون دينار
التاريخ : 04-08-2019 11:57:48 المشاهدات: 1296

وطنا اليوم-عمان:طالبت أمانة عمان شخصيات و أسماء و شخصيات عربية و أجنبية بمبلغ وصل لحدود الـ18 مليون دينار، وفي رصد وجد أن أغلب المطالبات على معظم الأسماء و هي من جنسيات عربية تتجاوز المليون دينار و أخرى نصف مليون دينار، ولا تعرف طبيعة هذه المطالبات و كيف تراكمت و كم لها من سنوات، مما اضطر الأمانة إلى تحويلها لدائرة الأموال الأميرية .
يشار أن مجلس الوزراء قرر الموافقة سابقاً على أسس جديدة لتفعيل إجراءات تحصيل الأموال العامّة المتراكمة على المكلّفين منذ سنوات سابقة، وشملت الأسس الجديدة إقرار إعفاءات للمكلّفين من المطالبات المستحقّة عليهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، وأمانة عمّان الكبرى، بالإضافة إلى مطالبات الأموال العامّة المستحقّة لوزارة الماليّة.
واشتملت الأسس على إعفاء المكلّفين ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى وحدود البلديّات من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقّفات) المترتّبة على عقاراتهم بنسبة (100 بالمئة) حال قيامهم بالتسديد حتى نهاية العام الماضي 2018، وإعفائهم مما نسبته (50 بالمئة) حال قيامهم بالتسديد بعد نهاية عام 2018م وحتى نهاية دوام يوم 31 /3 /2019م.







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