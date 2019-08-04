أمانة عمان تٌطالب شخصيات بـ18 مليون دينار

وطنا اليوم-عمان:طالبت أمانة عمان شخصيات و أسماء و شخصيات عربية و أجنبية بمبلغ وصل لحدود الـ18 مليون دينار، وفي رصد وجد أن أغلب المطالبات على معظم الأسماء و هي من جنسيات عربية تتجاوز المليون دينار و أخرى نصف مليون دينار، ولا تعرف طبيعة هذه المطالبات و كيف تراكمت و كم لها من سنوات، مما اضطر الأمانة إلى تحويلها لدائرة الأموال الأميرية .

يشار أن مجلس الوزراء قرر الموافقة سابقاً على أسس جديدة لتفعيل إجراءات تحصيل الأموال العامّة المتراكمة على المكلّفين منذ سنوات سابقة، وشملت الأسس الجديدة إقرار إعفاءات للمكلّفين من المطالبات المستحقّة عليهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، وأمانة عمّان الكبرى، بالإضافة إلى مطالبات الأموال العامّة المستحقّة لوزارة الماليّة.