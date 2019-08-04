الرئيسية | محليات الملك يغرد : أحيي نشامى قوات الدرك على موقفهم النبيل

وطنا اليوم-عمان:أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن شكره لنشامى لدرك لتلبية مناشدة مواطنة عراقية لتشييع جثمان والدتها، التي توفيت في الأردن واصفا العمل بالانساني وكتب جلالته تغريدة على حسابه الشخصي قال فيها :" أحيي نشامى قوات الدرك على موقفهم النبيل في ترجمة توجيهاتنا، لتلبية مناشدة مواطنة عراقية لتشييع جثمان والدتها، التي توفيت في الأردن، رحمها الله، فهذا العمل الإنساني يعكس المعنى الحقيقي لأردن النخوة، وما يجمعنا من علاقات محبة وأخوة بالأشقاء العراقيين راسخ ومتين".

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