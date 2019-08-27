بالفيديو والصور .. ولي العهد يصطحب الحاجة فضية الإحيوات إلى منزلها الجديد الذي أوعز ببنائه

قام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، ولي العهد، بزيارة الأرملة فضية الإحيوات في منطقة رحمة في وادي عربة و اصطحبها إلى منزلها الجديد الذي أوعز ببنائه العام الماضي .

وكان سمو ولي العهد قد زار العام الماضي الحاجة فضية البالغة من العمر 71 عاما ، واطلع على أوضاع أسرتها التي تعاني من ظروف معيشية صعبة ، حيث أوعز سموه بإعادة تأهيل واستكمال المنزل وتزويده بما يلزم من تجهيزات وأثاث لتأمين حياة كريمة لها .