|
بالفيديو والصور .. ولي العهد يصطحب الحاجة فضية الإحيوات إلى منزلها الجديد الذي أوعز ببنائه
وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور
قام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، ولي العهد، بزيارة الأرملة فضية الإحيوات في منطقة رحمة في وادي عربة و اصطحبها إلى منزلها الجديد الذي أوعز ببنائه العام الماضي .
وكان سمو ولي العهد قد زار العام الماضي الحاجة فضية البالغة من العمر 71 عاما ، واطلع على أوضاع أسرتها التي تعاني من ظروف معيشية صعبة ، حيث أوعز سموه بإعادة تأهيل واستكمال المنزل وتزويده بما يلزم من تجهيزات وأثاث لتأمين حياة كريمة لها .
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|