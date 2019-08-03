وزير الصناعة والتجارة يتفقد المجمع الصناعي التابع للفوسفات بالعقبة

وطنا اليوم-تفقد وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري يرافقه رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات أليوم السبت، المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة والوحدات الإنتاجية فيه.

واطلع الدكتور الحموري على الإجراءات التي اتخذتها الشركة في موقع خزانات حامض الفوسفوريك في المجمع ، فيما زار ايضا الموقع الجديد للخزانات التي ستعمل الشركة على بنائها في مكان بعيد عن الوحدات الإنتاجية الحالية.



وعبر الوزير الحموري عن تقديره للجهود والإجراءات الفنية التي اتخذتها الشركة في التعامل مع حادث انبعاج أحد خزانات حامض الفوسفوريك في وقت سابق، مشيدا بأنظمة السلامة العامة التي تتخذها الشركة في المجمع بشكل عام و خزانات الامونيا بشكل خاص وخطط الصيانة الخاصة بهذه الخزانات.

و استمع الوزير الحموري خلال الزيارة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور شفيق الاشقر ومدير عام الشركة الهندية الأردنية للكيماويات المهندس عبد الوهاب الرواد، لعرض قدمه الدكتور الذنيبات، حول

خطط الشركة للارتقاء بمستوى الإنتاج في المجمع الصناعي بالعقبة، والمشاريع المستقبلية الواعدة للشركة فيما يتعلق بانتاج الفوسفات و التحول للصناعات التحويلية.