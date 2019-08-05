الرئيسية | محليات توجه لمنح العسكري الشهيد تقاعداً يعادل 100% من راتبه

وطنااليوم ـ عمان كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب عبد المنعم العودات، عن اضافة مواد جديدة على القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، تتعلق بالعسكريين العاملين لدى القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.



ووفقاً للتعديلات "المقترحة"، قال العودات: ان هنالك تعديل يفيد بمنح المؤمن عليه العسكري الشهيد راتبا تقاعديا اجماليا يعادل 100 بالمئة من أجره "الخاضع للاقتطاع"، و75 بالمئة للعسكري المتوفى نتيجة إصابة عمل من أجره الخاضع للتقاعد.



واوضح أن اللجنة اضافت مادة على مشروع القانون تنص على إعادة احتساب الراتب التقاعدي للشهيد العسكري المؤمن عليه قبل نفاذ أحكام هذا القانون بمعاملته معاملة المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون بعد إقراره، بحيث يمنح الشهيد العسكري راتبا تقاعديا يعادل 100 بالمئة من الأجر الخاضع للاقتطاع.



من جهته، قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة: إن لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن المؤسسة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، عملت طوال عام ونصف للتوافق على التعديلات الواردة في مشروع القانون، مشيرا إلى ان هذه التعديلات يقابلها زيادة 5ر1 بالمئة على الاشتراكات المقترحة لمنتسبي القوات المسلحة.



يشار إلى أن قيمة الاشتراك الذي يدفع عن العسكريين للضمان يبلغ 5ر26 بالمئة، وهي أعلى من النسبة التي يدفعها المدنيون.



وفي السياق، كشف العودات، ان هنالك مقترحات تعد في غاية الأهمية، تباينت بين مؤيد ومعارض لإلغاء التقاعد المبكر.

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