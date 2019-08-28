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شاهد بالصور .. الدرك يشيّعون عراقية وحيدة بعد نداء ابنتها عبر "فيسبوك"
وطنا اليوم ـ عمان ـ حمزه المرعب الصقور
شيّع أفراد من قوات الدرك، اليوم السبت، جثمان سيدة عراقية توفيت في الأردن.
وشاركت قوات الدرك بالتشييع، استجابة لنداء نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قبل ابنتها، حيث أن المرحومة وحيدة في الأردن.
وجاءت المشاركة، بإيعاز من قائد الدرك اللواء الركن حسين حواتمة.
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