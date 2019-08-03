بالصور..ضبط شخصين حاولا تهريب «المخدرات» داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

وطنا اليوم ـ عمان

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في قسم مخدرات اربد حول قيام شخص من ذوي الأسبقيات في قضايا المخدرات بابتلاع كمية من الحبوب والمواد المخدرة بعد ان وضعها داخل مجموعة من البالونات، وقيامه ايضاً بافتعال حادث سير يؤدي للزج به في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من أجل ادخال تلك الكمية الى احد مراكز الإصلاح والتأهيل، وبالبجث عنه تبين وجوده داخل احد المراكز الامنية وألقي القبض عليه .

واضاف الناطق الإعلامي أنه وبالتحقيق مع ذلك الشخص اعترف بوجود كمية من المواد والحبوب المخدرة داخل مجموعة من البالونات في معدته ، وأن افتعال الحادث كان بداعي ادخال تلك الكمية إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وبيعها ، حيث تم اصطحابه للمستشفى وجرى استخراج خمسة بالونات من معدته تحوي قطع من مادة الحشيش وكميات من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع ، وما زالت المتابعة مستمرة لإخراج باقي الكمية من داخل معدته .

وفي قضية مشابهة اكد الناطق الإعلامي انه وفي لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء توصل العاملون في قسم مكافحة المخدرات لمعلومات حول نية أحد الأشخاص تجهيز كمية من الحبوب المخدرة ووضعها داخل مجموعة من البالونات وابتلاعها بنفس الطريقة تمهيداً لإدخالها لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال افتعال أي قضية تؤدي به إلى داخل السجن ، حيث تم تحديد مكان تواجده داخل منزله في مخيم حطين وجرت مداهمته، وبتفتيش المنزل عثر على مجموعة بالونات تحوي ما يقارب 200 حبة مخدرة مختلفة الأنواع وكمية من مادة الحشيش ، والتحقيقات مستمرة.