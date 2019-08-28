الرئيسية | محليات فريق عمل "جابر" يلغي تصوير الفيلم في الأردن

وطنا اليوم ـ عمان قرر فريق عمل فيلم " جابر" إلغاء العمل بتصوير هذا الفيلم بعد اللغط الذي أثاره سيناريو العمل الفني . وقال مخرج الفيلم وكاتبه محي الدين قندور على صفحته الفيسبوكية : إن فريق العمل ارتأى إلغاء تصوير الفيلم بعد حالة من اللغط اثيرت بشأنه ، ومنعا لكل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة قضايا قد تؤثر على الأمن الوطني .

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