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فريق عمل "جابر" يلغي تصوير الفيلم في الأردن
وطنا اليوم ـ عمان
قرر فريق عمل فيلم " جابر" إلغاء العمل بتصوير هذا الفيلم بعد اللغط الذي أثاره سيناريو العمل الفني .
وقال مخرج الفيلم وكاتبه محي الدين قندور على صفحته الفيسبوكية : إن فريق العمل ارتأى إلغاء تصوير الفيلم بعد حالة من اللغط اثيرت بشأنه ، ومنعا لكل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة قضايا قد تؤثر على الأمن الوطني .
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