 وطنا نيوز -أول تعليق من إسرائيل على تقارير رفض الملك مكالمة نتنياهو ومقابلته
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
أول تعليق من إسرائيل على تقارير رفض الملك مكالمة نتنياهو ومقابلته
التاريخ : 03-08-2019 04:27:08 المشاهدات: 2338

وطنا اليوم ـ عمان ـ حمزه المرعب الصقور

علق مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على ما ذكرته تقارير إعلامية بشان رفض الملك عبد الله الثاني استقبال نتنياهو في عمان .

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية " كان " ، صباح اليوم، السبت، أن مصدرا في مكتب نتنياهو نفى التقرير الذي نشرته صحيفة عربية حول رفض الملك لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو إجراء اتصال تليفوني معه، مدعية أن هذا التقرير عار تماما عن الصحة .

تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق