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أول تعليق من إسرائيل على تقارير رفض الملك مكالمة نتنياهو ومقابلته
وطنا اليوم ـ عمان ـ حمزه المرعب الصقور
علق مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على ما ذكرته تقارير إعلامية بشان رفض الملك عبد الله الثاني استقبال نتنياهو في عمان .
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية " كان " ، صباح اليوم، السبت، أن مصدرا في مكتب نتنياهو نفى التقرير الذي نشرته صحيفة عربية حول رفض الملك لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو إجراء اتصال تليفوني معه، مدعية أن هذا التقرير عار تماما عن الصحة .
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