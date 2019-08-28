أول تعليق من إسرائيل على تقارير رفض الملك مكالمة نتنياهو ومقابلته

وطنا اليوم ـ عمان ـ حمزه المرعب الصقور

علق مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، على ما ذكرته تقارير إعلامية بشان رفض الملك عبد الله الثاني استقبال نتنياهو في عمان .