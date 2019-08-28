وزير الاوقاف يتفقد الحجاج الاردنيين في مساكنهم بجولات فجائية

وطنا اليوم ـ عمان

تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور عبدالناصر أبو البصل، الحجاج الأردنيين وحجاج الـ 48 في مساكنهم ضمن جولات سرية وفجائية منذ يوم الخميس وذلك للاطمئنان والاطلاع على جميع الخدمات الطبية والغذائية والارشادية المقدمة لهم من قبل اللجان التي تم تكليفها بهذه المهام التزاما منا بخدمة الحاج الاردني في رحلته الدينية منذ انطلاقته وحتى عودته الى ارض الوطن بخير.

وأضاف أن هناك تقدما واضحا في خدمات نقل الحجاج ،حيث تم ادخال نظام التتبع الالكتروني للحافلات الناقله للحجاج ، التي تتيح للمسؤولين في الوزارة متابعة حركة تنقل الحجاج عبر خريطة الكترونية ومتابعة حركة تنقلهم على شبكة الطرق وداخل مدن الحج لاتخاذ ما يلزم من اجراءات في اسرع وقت ممكن عند حدوث اي طارىء .

كما أكد أن بعثة الحج الأردنية تتابع جميع الملاحظات التي ترد إليها سواء من خلال كوادر البعثة بالميدان أو تطبيق الواتس اب والخط الساخن مما يسهل على الحاج التواصل مع كوادر الأوقاف. وفيما يتعلق بأوضاع الحجاج، أشار الوزير ابو البصل إلى أن جميع الحجاج الأردنيين بخير ولم تسجل أي حالة وفاة لغاية الان او حوادث او اصابات باستثناء حالتين تم التعامل معها بحرفيه من قبل كوادر البعثة الطبية التي قامت بالاشراف عليهما ومعالجتهم .