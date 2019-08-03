الكويت والعراق يوقعان في عمان عقدا لدراسة الحقول النفطية المشتركة

وطنا اليوم ـ عمان

وقعت الكويت والعراق في عمان امس الجمعة عقد اجراء دراسة فنية للحقول النفط الحدودية المشتركة وافضل السبل لانتاج النفط من هذه الحقول تنفذه شركة (آي.آر.سي اكويبويز)البريطانية لاستشارات الطاقة.



ووقع العقد عن الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ طلال الصباح وعن الجانب العراقي مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط عبد المهدي العميدي.



واكد الصباح والعميدي في تصريحات صحفية عقب التوقيع أهمية العقد في فتح افاق استغلال الحقول الحدودية المشتركة بما يحقق مصالح البلدين ويخدم الشعبين الكويتي والعراقي.



وقالا ان العقد يأتي بعد سنوات من التباحث بين فرق العمل من الجانبين وجهود توجت بالتوقيع على الاتفاق الذي ينص على اجراء دراسات حول احتياطي الحقول الحدودية بين البلدين والطرق الفنية والقانونية لاستغلال هذه الحقول بما يحقق مصالح الجانبين.



وبحسب الناطق باسم وزارة النفط العراقية عصام جهاد ينص العقد مع الشركة الاستشارية البريطانية على قيام الشركة باعداد الدراسات الفنية لحقول (سفوان –العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة وذلك من أجل تنظيم واستغلال واستثمار هذه الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول.



وأضاف أن هذا الاتفاق يعد الاول في تاريخ الصناعة النفطية، والخطوة الاولى نحو أبرام أتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة.

