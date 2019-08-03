الرئيسية | محليات الخارجية: لبنان تنفي منع دخول الفلسطينيين حملة الجوازات الأردنية لاراضيها

وطنا اليوم ـ عمان قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن السلطات اللبنانية نفت تماما وجود تعليمات جديدة تتعلق باجراءات دخول المواطنين الاردنيين الى لبنان .



واكدت انه لا تغيير على اجراءات دخول الاردنيين الى لبنان والمعمول بها منذ زمن طويل .



وان المواطن الاردني الذي يحمل جواز سفر دائم ليس بحاجة الى تأشيرة لدخول الاراضي اللبنانية .



وان شرط الحصول على تأشيرة مسبقة ينحصر فقط بحملة جوازات السفر الاردنية المؤقتة ، وان هذه التعليمات لا زالت سارية ولم يطرأ عليها اَي تغيير .



كما أكدت ان جميع ما تم تداوله من تصريحات منافية لذلك هي اخبار غير صحيحة وتفتقد المصداقية .



ومن الجدير بالذكر بان السلطات اللبنانية لازالت تمنع اي شخص مهما كانت جنسيته، بما فيه اللبنانية ، من الدخول الى أراضيها اذا كان جواز سفره يحمل أية اشارات او اختام اسرائيلية و يتم اعادته الى مكان القدوم ووضع اسمه على لائحة المحظور دخولهم الى لبنان .

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