الرئيسية | محليات الفريحات: سأبقى جنديا مخلصا للوطن وقائده

وطنا اليوم ـ عمان قال رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، الفريق الركن المتقاعد محمود عبدالحليم فريحات، ان إحالته على التقاعد سنة الحياة وشيء طبيعي، والتغيير مطلوب ولا بد منه في هذه المرحلة الحساسة .



واضاف فريحات في كلمة القاها خلال مهرجان خطابي كبير إقامته عشيرة الفريحات في ديوانها ببلدة الجزازة بمحافظة جرش مساء الجمعة، "انا ما زلت وسأبقى بروح عسكرية حتى الممات ".



وقال، "انا فخور جدا بما قدمت وحققت ايجابا لصالح القوات المسلحة".



ووصف الفريحات المشككين بنزاهته والشائعات المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي التي رافقت إحالته على التقاعد، بكلام مسموم يبثه بعض المأجورين الحاقدين.



واكد على ان المرحلة الحالية تتطلب اجراء تغييرات على المناصب القيادية العليا والحساسة كل ثلاثة سنوات.



وقال "كنت حريص على اموال القوات المسلحة وأبناؤه ، والوثائق الموجودة في الدائرة المالية تثبت ذلك".



واعرب عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك على ثقته بتعيينه رئيسا لهيئة الاركان المشتركة، مؤكدا بان ولائه وانتمائه مطلق للقيادة الهاشمية والوطن وسيبقى احد جنوده .



وهنأ الفريحات رئيس هيئة الاركان المشتركة الجديد اللواء الركن الطيار يوسف الحنيطي بالثقة الملكية متمنيا له التوفيق والنجاح في توليه مهام عمله .



ودعا جميع مكونات المجتمع الاردني الى ضرورة التكاتف والتماسك لتجنب مخاطر المرحلة المقبلة .



وشهد الاحتفال الذي حضره الآلاف من محبي الفريحات القاء كلمات أشادت به وبجهوده الكبيرة التي بذلها طيلة فترة خدمته بالقوات المسلحة الاردنية .

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