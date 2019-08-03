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الملك يوعز بعلاج ناشطة وحراكية بمركز الحسين للسرطان
وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور
قال أوعز جلالة الملك عبد الله الثاني بمعالجة سيدة أردنّية على نفقة الديوان الملكي الهاشمي بمركز الحسين للسرطان .
هذا وكان قد اوعز " بيت الاردنيين " الديوان الملكي بمنح إحدى الحراكيات وتدعى ر. أ. مكرمة ملكية لتلقي العلاج بالدرجة الثانية في مركز الحسين للسرطان. والمفارقه في الأمر أن الحراكية التي طالبت بإعفاء طبي لعلاجها كانت من أشد الحراكيين تطاولا على جلالة الملك أثناء الوقفات الاحتجاجية .
الموافقة على منح الإعفاء وهو حق مشروع لهذه الحراكية دليل إيجابي وكبير على أن سيد البلاد هو اب حاني على أبنائه من الأردنيون حتى لو تم الاساءه له تحت أي ظرف من الظروف ودليل كبير اننا في الأردن عائله أردنية كبيره أن اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .
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