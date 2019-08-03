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بلا اسباب !! السلطات السعودية تحتجز باص اسعاف الحجاج الاردنيين
وطنا اليوم ـ عمان
بلا اسباب ولا مبررات ، ورغم وجود كافة الوثائق والتصاريح اللازمة ، احتجزت السلطات السعودية في منطقة النورية "سيارة الاسعاف " المرافقة لبعثة الحج الاردنية التي سيتم استخدامها في مكة المكرمة لخدمة ونقل الحجاج المرضى الى العيادات الطبية الاردنية .
حيث اضطر سائق سيارة الاسعاف والطبيب المرافق الى ترك السيارة في ساحة الحجز رغم ابراز كافة التصاريح والوثائق لدخول السيارة الى مكة المكرمة لخدمة الحجاج الاردنيين . هذا وقد ابدى السائق والطبيب المرافق استهجانهم واستغرابهم من عدم قيام السلطات السعودية باظهار الاسباب التي تم الاستناد عليها لغايات حجز سيارة الاسعاف ، واكتفت بالحديث بعبارة "حجز " دون وجود مسؤول لمراجعته للاستفسار عن تلك الاسباب
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