 وطنا نيوز -بلا اسباب !! السلطات السعودية تحتجز باص اسعاف الحجاج الاردنيين
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بلا اسباب !! السلطات السعودية تحتجز باص اسعاف الحجاج الاردنيين
التاريخ : 03-08-2019 08:39:28 المشاهدات: 1261

وطنا اليوم ـ عمان

بلا اسباب ولا مبررات ، ورغم وجود كافة الوثائق والتصاريح اللازمة ، احتجزت السلطات السعودية في منطقة النورية "سيارة الاسعاف " المرافقة لبعثة الحج الاردنية التي سيتم استخدامها في مكة المكرمة لخدمة ونقل الحجاج المرضى الى العيادات الطبية الاردنية . 

حيث اضطر سائق سيارة الاسعاف والطبيب المرافق الى ترك السيارة في ساحة الحجز رغم ابراز كافة التصاريح والوثائق لدخول السيارة الى مكة المكرمة لخدمة الحجاج الاردنيين . هذا وقد ابدى السائق والطبيب المرافق استهجانهم واستغرابهم من عدم قيام السلطات السعودية باظهار الاسباب التي تم الاستناد عليها لغايات حجز سيارة الاسعاف ، واكتفت بالحديث بعبارة "حجز " دون وجود مسؤول لمراجعته للاستفسار عن تلك الاسباب

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