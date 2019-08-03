بلا اسباب !! السلطات السعودية تحتجز باص اسعاف الحجاج الاردنيين

وطنا اليوم ـ عمان

بلا اسباب ولا مبررات ، ورغم وجود كافة الوثائق والتصاريح اللازمة ، احتجزت السلطات السعودية في منطقة النورية "سيارة الاسعاف " المرافقة لبعثة الحج الاردنية التي سيتم استخدامها في مكة المكرمة لخدمة ونقل الحجاج المرضى الى العيادات الطبية الاردنية .