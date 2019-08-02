الرئيسية | محليات فريحات يتحدث عن أصحاب الأجندات : يشككون بنزاهة ابو غاصب

وطنا اليوم-عمان:ألقى رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الفريق المتقاعد محمود فريحات كلمة في الجموع الحاشدة التي جاءت مساء الجمعة لوداعه في رحلته للحج.

منطقة الجزازة في محافظة جرش، مسقط رأس الفريحات، كانت مقصد آلاف المحبين للفريحات، الذي ركز في كلمته على 3 نقاط.

الأولى الولاء والانتماء لقائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني على ثقته التي "وضعها فيّ خلال خدمتي"، مشددا على أن "تغييري كان طبيعياً جداً".

وتطرق الفريحات إلى "مجموعة مغرضة وأصحاب أجندات" هدفها التشكيك وإثارة الاشاعات، وقال كل شيء مثبت في مالية الجيش ومن لديه الدليل فليحضره.

واضاف:"يشككون بنزاهة ابو غاصب، وانا كنت أشد حرصا على أموال القوات المسلحة والمصلحة العليا، وهذا مثبت في الصناديق والدائرة المائة".

وأشاد الفريحات برئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي وقال "إنه من ألمع ضباط القوات المسلحة التي لا تخرج إلا الرجال".

الفريحات ختم كلمته بقوله "سأبقى جنديا مخلصا للوطن وقائده".

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