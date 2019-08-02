اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في بغداد

وطنا اليوم-عمان:أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحَّاف أن اجتماعا ثلاثيا على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر سيعقد في بغداد بوزارة الخارجيّة يوم بعد غد الأحد .

وقال في بيان صحافي وزعته السفارة العراقية في عمان إن الوزراء سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار، ودعم العراق في إعادة الإعمار.