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اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في بغداد
وطنا اليوم-عمان:أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحَّاف أن اجتماعا ثلاثيا على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر سيعقد في بغداد بوزارة الخارجيّة يوم بعد غد الأحد .
وقال في بيان صحافي وزعته السفارة العراقية في عمان إن الوزراء سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار، ودعم العراق في إعادة الإعمار.
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