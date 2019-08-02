 وطنا نيوز -اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في بغداد
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اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الأردن والعراق ومصر في بغداد
التاريخ : 02-08-2019 09:14:24 المشاهدات: 992

وطنا اليوم-عمان:أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحَّاف أن اجتماعا ثلاثيا على مُستوى وزراء خارجيّة العراق، والأردن، ومصر سيعقد في بغداد بوزارة الخارجيّة يوم بعد غد الأحد .

وقال في بيان صحافي وزعته السفارة العراقية في عمان إن الوزراء سيبحثون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار، ودعم العراق في إعادة الإعمار.


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