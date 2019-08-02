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الخطيب تكشف المستور عن زيارة اليهود للبترا
وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة السياحة والآثار الأسبق مها الخطيب إن معاهدة السلام هي من سمحت للإسرائيليين بالدخول إلى الاردن وزيارة مقام النبي هارون، بينما منعت الأردنيين من دخول فلسطين .
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