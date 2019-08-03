لبنان تنفي وجود تعليمات تقيد دخول الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:نفت السلطات اللبنانية وجود تعليمات جديدة تتعلق بإجراءات دخول المواطنين الأردنيين الى أراضيها، وفق ما أعلن الخارجية الأردنية.

وأكدت أنه لا تغيير على إجراءات دخول الاردنيين الى لبنان والمعمول بها منذ زمن طويل، وان المواطن الاردني الذي يحمل جواز سفر دائم ليس بحاجة الى تأشيرة لدخول الأراضي اللبنانية، وان شرط الحصول على تأشيرة مسبقة ينحصر فقط بحملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة، وأن هذه التعليمات لا زالت سارية ولم يطرأ عليها اَي تغيير، وان جميع ما تم تداوله من تصريحات منافية لذلك هي اخبار غير صحيحة وتفتقد المصداقية.

ومن الجدير بالذكر بأن السلطات اللبنانية لازالت تمنع أي شخص مهما كانت جنسيته، بما فيه اللبنانية، من الدخول الى أراضيها اذا كان جواز سفره يحمل أية اشارات او اختام الاحتلال و يتم اعادته الى مكان القدوم ووضع اسمه على لائحة المحظور دخولهم الى لبنان.