كتاب من الديوان الملكي يثير ناشطين

وطنا اليوم-عمان:اوعز "بيت الاردنيين" الديوان الملكي بمنح إحدى الحراكيات وتدعى ر. أ. مكرمة ملكية لتلقي العلاج بالدرجة الثانية في مركز الحسين للسرطان. والمفارقه في الأمر أن الحراكية التي طالبت بإعفاء طبي لعلاجها كانت من أشد الحراكيين تطاولا على جلالة الملك أثناء الوقفات الاحتجاجية.

الموافقة على منح الإعفاء وهو حق مشروع لهذه الحراكية دليل إيجابي وكبير على أن سيد البلاد هو اب حاني على أبنائه من الأردنيون حتى لو تم الاساءه له تحت أي ظرف من الظروف ودليل كبير اننا في الأردن عائله أردنية كبيره أن اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى...وقارن الناشطون بين انظمة في دول أخرى تقتل شعوبها لمجرد كلمة، في حين أن الأردن يحتضن الجميع.