هل تقسم الحكومة العطلة للأردنيين.. أم تعلنها عطلة طويلة

وطنا اليوم-عمان:أعلن سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد الخلايلة الجمعة 2/آب/2019م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1440 هجرية، وعليه سيكون عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11/آب/2019م.

وبهذا يتوقع أن تكون عطلة عيد الأضحى من يوم السبت 10 آب وحتى الأربعاء 14 من الشهر ذاته.

لكن هذه العطلة ستبقى يوم الخميس 15 آب المقبل يوم دوام رسمي، بانتظار قرار حكومي يفصل الجدل حول تعطيل الأردنيين من عدمه كونه يتبعه يومي الجمعة والسبت.

هذا ويتضمن شهر آب خمسة أيام "جمعة" وخمسة أيام "سبت"، وتكون أول "جمعة" في الثاني من آب، وهي أول عطلة للأردنيين في هذا الشهر.

ومن المرجح أن تعلن حكومة الرزاز عطلة رسمية يوم عرفة وعطلة عيد الأضحى، التي تبدأ من 10 إلى 14 آب، ولكن من غير المعروف حتى الان فيما اذا أعلنت الحكومة يوم الخميس 15 آب عطلة رسمية.