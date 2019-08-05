انخفاض على درجات الحرارة الجمعة

وطنا اليوم-عمان :توالي درجات الحرارة انخفاضها نهار الجمعة، لتصبح أقل من معدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس صيفياً معتدلاً في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب المنخفضة، بينما يكون حار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، حيث تثير الغبار والاتربة في مناطق البادية والطرق الصحراوية.

ليلاً:

يسود طقس لطيف ورطب في عموم المناطق ويميل للبرودة في الجبال والسهول الشرقية أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر.

كما تظهر السُحب المنخفضة في شمال وأجزاء من وسط المملكة مع ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر.