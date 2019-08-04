6 وزراء يؤدون فريضة الحج .. ومصدر : ليس ضمن الكوتا

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر حكومي مطلع أن سفر 6 وزراء من ضمنهم رئيس الوزراءالدكتور الرزاز لأداء فريضة الحج ليس من ضمن الكوتا المخصصة للأردنيين، المقدّرة بحوالي سبعة آلاف حاج.

وأوضح المصدر أن سفر الوزراء لأداء فريضة الحج جاء بدعوة معتادة سنوياً من خادم الحرمين الشريفين، وعلى نفقته الخاصة، إذ جرت العادة على توجيه دعوة لاستضافة عدد من المسؤولين لأداء هذه الفريضة.

وعلم ان كل من رئيس الوزراء الدكتورعمر الرزاز وكلا من وزراء الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات والتنمية بسمة اسحاقات والصناعة والتجارة طارق حموري والادارة المحلية وليد المصري سيؤدون مناسك الحج هذا العام بالاضافة الى وزير الاوقاف الدكتور عبد الناصر ابو البصل كونه رئيس بعثات الحج الاردنية.