 وطنا نيوز -بسبب اليهود .. الأردن يغلق مقام النبي هارون
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بسبب اليهود .. الأردن يغلق مقام النبي هارون
التاريخ : 02-08-2019 10:01:18 المشاهدات: 1175

وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية  الأردني عبد الناصر أبو البصل إغلاق مقام النبي هارون  الكائن في إقليم البترا، وتسليم مفاتيحه لمديرية أوقاف محافظة معان وعدم السماح لأي زائر بدخول المقام الا بعد حصوله على موافقة الوزارة. 
وجاء قرار الوزير أبو البصل على خلفية دخول سياح إسرائيليين بطريقة غير قانونية للمقام دون علم الوزارة وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل السياح اليهود وهم يؤدون صلوات تلمودية.

واستنكرت الوزارة في بيان صادر عنها الخميس ما حدث داخل مقام سيدنا هارون، مؤكدة رفضها الشديد لمثل هذه التصرفات المرفوضة بشدة. ونوهت الوزارة إلى أنها ستقوم بفتح تحقيق حول ما حدث ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام.


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