|
بسبب اليهود .. الأردن يغلق مقام النبي هارون
وطنا اليوم-عمان:قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبد الناصر أبو البصل إغلاق مقام النبي هارون الكائن في إقليم البترا، وتسليم مفاتيحه لمديرية أوقاف محافظة معان وعدم السماح لأي زائر بدخول المقام الا بعد حصوله على موافقة الوزارة.
واستنكرت الوزارة في بيان صادر عنها الخميس ما حدث داخل مقام سيدنا هارون، مؤكدة رفضها الشديد لمثل هذه التصرفات المرفوضة بشدة. ونوهت الوزارة إلى أنها ستقوم بفتح تحقيق حول ما حدث ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|