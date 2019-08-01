تعيين قضاة شرعيين مدعين عاميّن - أسماء

وطنا اليوم-عمان:أعلنت دائرة قاضي القضاة، في بيان اليوم الخميس، صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي بتعيين القضاة الشرعيين التالية أسماؤهم مدعين عاميّن اعتبارا من الأول من شهر آب لعام 2019.

وشملت التعيينات اصحاب الفضيلة الشيخ مأمون احمد أمين علي المصري عضو محكمة استئناف إربد الشرعية الذي عين مدعيا عاما أول لدى محكمة استئناف إربد الشرعية والشيخ خلف محمد عودة الدبايبة القاضي الشرعي في محكمة الزرقاء الشرعية مدعيا عاما شرعيا لدى النيابة العامة الشرعية في مجمع محاكم الزرقاء الشرعية ومحكمة الهاشمية الشرعية والشيخ الدكتور أحمد محمد أحمد أبو رمان القاضي الشرعي في محكمة صويلح الشرعية، مدعيا عاما شرعيا لدى النيابة العامة الشرعية في محكمة الرصيفة الشرعية والشيخ أسامة سالم أحمد جوارنة القاضي الشرعي في محكمة الكورة الشرعية مدعيا عاما شرعيا في محاكم عجلون وجرش الشرعية والشيخ معاذ عبد السلام خالد الخصيلات القاضي الشرعي في محكمة عمان الجنوبية الشرعية مدعيا عاما شرعيا في محكمة عمان الجنوبية الشرعية.

كما تم تعيين كل من اصاب الفضيلة الشيخ الدكتور حمزة عبد الكريم حسين الزيود القاضي الشرعي في محكمة المفرق الشرعية مدعيا عاما شرعيا لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظة المفرق الشرعية والشيخ نزار ياسر دايج الخرشة القاضي الشرعي في محكمة الطفيلة الشرعية مدعيا عاما شرعيا لدى النيابة العامة الشرعية في محاكم محافظتي العقبة ومعان الشرعية والشيخ احمد محمود محمد العثامين البطوش القاضي الشرعي في محكمة عي الشرعية مدعيا عاما شرعيا في محاكم محافظة الكرك الشرعية.