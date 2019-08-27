بسطة مرخصة لشخص ألقى بنفسه تحت مركبة الأمانة

وطنا اليوم-عمان: وجه أمين عمان يوسف الشواربة باعطاء "بسطة مرخصة" لصاحب بسطة ظهر في فيديو يلقى بنفسه تحت مركبة لامانة عمان الاربعاء قي منطقة جبل الأخضر بالعاصمة عمان، احتجاجا على ازالة "معرش" مخالف على رصيف المشاة.

ووفق ما علم وجه الأمين الشواربة بإعطاء الشخص "بسطة مرخصة" داخل الأسواق الشعبية المخصصة لتلك الغاية بعيدا عن الأرصفة والشوارع والعشوائيات.

وكانت أمانة عمان أعلنت امس أنه وبمتابعة شخصية من أمين عمان يوسف الشواربة التحقق في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والمتضمن مصادرة بسطة عشوائية لأحد المواطنين وقيام المواطن بإلقاء نفسه أمام المركبة.

وكان سكان المنطقة وأصحاب محلات الخضار المجاورة قد تقدموا بشكاوى على "المعرش المخالف" حيث قامت امانة عمان بازالته حسب الأنظمة والقوانين، فيما تعامل موظفو الأمانة بكل إنسانية وادب مع صاحب المعرش وطلبوا له الدفاع المدني للاطمئنان على صحته، وفق شهود عيان.