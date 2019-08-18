تضارب التصريحات حول موعد انتهاء تأهيل جسور البحر الميت

وطنا اليوم-عمان:في الوقت الذي أعلن فيه وزير الأشغال، المهندس فلاح العموش، أن الانتهاء من عملية تأهيل الجسور الثمانية في البحر الميت قبل فصل الشتاء، قال مدير المشروع إن العملية ستنتهي في شهر أيار المقبل.

وقال العموش في تصريح ن العمل مستمر في تأهيل الجسور حسب البرنامج، حيث ان العملية تسير بشكل جيد ونسبة الانجاز وصلت الى 55 بالمئة.

وأكد العموش أنه قبل بداية فصل الشتاء سيتم الانتهاء من العمل في تدعيم الجسور وإصلاح الحفريات الموجودة عليها نظرا لأهمية طريق البحر الميت العقبة.

لكن مدير المشروع قال ان بعض الجسور سيتم الانتهاء منها قبل بداية الشتاء والجسور الباقية سيستمر العمل بها حتى بداية أيار القادم.

وكانت وزارة الأشغال بدأت مؤخرا، بمشروع تنفيذ الحماية لجسور البحر الميت - سويمة - غور حديثة وصيانة المواقع المتضررة بفعل فيضانات شهدتها المنطقة خلال فصل الشتاء.