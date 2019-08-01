العمل الاسلامي يطالب الحكومة بوقف المضايقات الامنية

وطنا اليوم-عمان:طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بوقف المضايقات التي يتعرض لها أعضاء الحزب وقياداته وذويهم والدوائر المحيطة بهم من قبل الأجهزة الأمنية على المنافذ الحدودية وفي المطارات ومنع عدد منهم من السفر.

وأشار الحزب في مذكرة وجهها الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى ما تعرض له عضو المجلس البلدي المنتخب في إربد معن الحمايدة الذي تم إعادته من المطار عدة مرات دون أي تبرير أو تهمة، وما سبق ذلك ما جرى مع كل من عضو شورى الحزب إبراهيم الحميدي وعضو مجلس الشورى السابق بكر الكساسبة من منع السفر، "والطلب إلى بعضهم التعاون مع الأجهزة الأمنية كشرط لهم في السفر" بحسب ما ورد في المذكرة.

وأضاف العضايلة "انطلاقاً من المادة التاسعة في الدستور الأردني التي تشير لعدم جواز منع التنقل لأي أردني، فإني ألفت دولتكم لدوركم في الولاية العامة دستورياً والذي عبرت عنه إعلامياً مراراً دون أي أثر على الواقع"، مشيراً إلى انعكاس هذه المضايقات سلباً على أفراد الحزب وقياداته على المستوى الاجتماعي والسياسي والمادي.