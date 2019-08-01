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العمل الاسلامي يطالب الحكومة بوقف المضايقات الامنية
وطنا اليوم-عمان:طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بوقف المضايقات التي يتعرض لها أعضاء الحزب وقياداته وذويهم والدوائر المحيطة بهم من قبل الأجهزة الأمنية على المنافذ الحدودية وفي المطارات ومنع عدد منهم من السفر.
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