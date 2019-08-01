احفاد الانباط لن يسمحوا بتصوير الفيلم المسيء للتاريخ الأردني

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزير السياحة والأثار ، مجد شويكة، ان الحكومة تتابع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول "جابر"، قائلة إن الحكومة شكلت لجنة بخصوص هذا الأمر، وستكون نتائجها جاهزة خلال أيام.

وأكدت شويكة خلال لقاء مع لجنة السياحة والآثار النيابية، أن الحكومة لن تسمح لأحد المساس بتاريخ البترا.

وفي السياق، أقرت لجنة السياحة والآثار النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.

وقال رئيسها النائب اندريه حواري، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس بحضور وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة ورئيس سلطة اقليم البترا التنموي سليمان الفرجات، إنه تم إقرار تلك المواد بعد الاستئناس بآراء الحضور والمعنيين، مؤكدًا ضرورة حماية تاريخنا ومبادئنا.

وأضاف أن اللجنة ستواصل عقد مزيد من الاجتماعات لإقرار ما تبقى من مواد، لافتًا إلى أن هناك تدفق للسياح بأعداد كبيرة على المملكة.

ودعا حواري إلى تطوير المناطق السياحية والخدمات المقدمة فيها، ما ينعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي في المملكة وازدياد اعداد السياح، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاستثمار في مدينة البترا ومناطقها.

بدورها، استنكرت النائب ابتسام النوافلة الأحاديث المتداولة حول ما يسمى بفيلم "جابر"، مؤكدة أن أهالي البترا لن يسمحوا بتصوير هذا الفيلم المسيء للتاريخ الأردني.

من ناحيته، أوضح الفرجات أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة موضوع الفيلم، مشيرًا إلى أن سلطة إقليم البترا لديها تعليمات واضحة بضرورة تزويدها قبل أسبوعين بالنص لتصوير أي فيلم أو منتج.

وأكد أن لن يتم السماح بتصوير هذا الفيلم، لافتًا إلى أنه تابع تقريرًا مع أحد المنتجين لهذا لفيلم يشير فيه إلى "وجود صخرة في البترا تحتوي كتابات عبرية. وهذا الكلام عار عن الصحة".