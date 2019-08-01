وزير النقل السوري في عمان و وزيرنا لا يعرف

وطنا اليوم-عمان:اكد النائب طارق خوري وصول وزير النقل السوري علي حمود الى الاراضي الاردنية ولقائه به اليوم موجها بذلك رسالة الى وزير النقل انمار الخصاونة ان حمود موجود الان في عمان.

هذا والتقط النائب خوري صورة جمعته بالوزير حمود ... وكانت انباء قد ترددت عن وصول وزير النقل السوري الى عمان خلال الفترة الماضية لكن وزير النقل الخصاونة قد اكد أنه لا زيارة مبرمجة للوزير السوري إلى عمان.

وقال الوزير الخصاونة إن الحكومة لم تبلغ رسميا بزيارة لنظيره السوري إلى الأردن وأضاف إن الوزارة ستستعد لأي تحضيرات إذا وردها بلاغ رسمي بزيارة المسؤول السوري.

وبين الأردن وسوريا شركتا نقل مشتركتين واحدة متختصة بالنقل البري عبر الشاحنات تحت اسم «الأردنية السورية للنقل البري» وأخرى بحرية مشتركة تحت «الأردنية السورية للنقل البحري.

وتعثرت الشركتان أثر الاحداث التي ألمت بالجارة سوريا قبل نحو 8 سنوات فتجمدت أعمالهما لصعوبة النقل البري أو البحري والظروف التي شهدتها الجارة الشمالية.