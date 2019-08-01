وصول 8 آلاف حاج أردني للمدينة المنورة ومكة المكرمة

وطنا اليوم-عمان:قال مستشار وزير الأوقاف مشرف منطقة المدينة المنورة الدكتور مراد نواف الرفاعي انه وصل الى المدينة المنورة لغاية ظهر اليوم 5800 حاج عن طريق البر والبقية وصلوا مكة مباشرة عن طريق الجو وعددهم 2200.

وتعاملت لكوادر الطبية في المدينة المنورة مع مع ٥ حالات مرضية من بين الحجاج الاردنيين الذين وصلوا يوم أمس واليوم.

واكد رئيس البعثة الطبية الاردنية د. حكمت أبو الفول حرص البعثة الطبية على تفقد الحجاج الاردنيين في اماكن اقامتهم وذلك لتوفير الخدمة الطبية والوقائية الفائقة .

وحول الحالات التي تم التعامل معها كان أحدهما لسيدة تبلغ من العمر ٧٠ عاما ادخلت الى مستشفى الملك فهد تعاني من فقدان للذاكرة، اجريت لها الصورة الاشعاعية والفحوصات الطبية وتبين انها تعاني من سحايا، ومن المرجح إعادتها إلى أرض الوطن وفق اجماع الاطباء المشرفين على حالتها.

واما الحالة الثانية فكانت ايضا لسيدة اصيبت بكسر بالفخذ مع وجود سيرة مرضية، حيث تم الإشراف على حالتها طبيا بعد ان أجري لها كافة الخدمات الطبية اللازمة.

وترك الامر لذويها إما بإدخالها لحين شفائها أو عودتها لأرض الوطن وفق تنسيق يتم مع وزارة الأوقاف، وأما باقي الحالات فكانت بسيطه تم التعامل معها من قبل الأطباء .

وحول الحالات المرضية المزمنة لبعض الحجاج، أكد ابو الفول أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الطبية السعودية للتعامل مع هذه الحالات وتقديم الخدمات العلاجية بما تتطلبه حالة الحاج الصحية .

و اثنى الفول على جهود اعضاء البعثة الطبية ومتابعتهم الحثيثة والمتميزة لخدمة الحجاج الاردنيين طالبا ببذل المزيد من الجهود حتى يعودوا بسلامة الله الى ارض الوطن.