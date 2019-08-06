حمّاد: القضية الفلسطينية العنوان الأول في الأجندة السياسية الأردنية

وطنا اليوم-عمان: أكد وزير الداخلية سلامة حماد أن القضية الفلسطينية العنوان الأول في الأجندة السياسية الأردنية على المستويين الاقليمي والدولي.

جاء ذلك لدى استقبال حماد الخميس، مدير عام الدفاع المدني الفلسطيني اللواء الركن يوسف نصار بحضور مدير الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة.

واكد حماد في بداية اللقاء استعداد الوزارة واذرعها التنفيذية بما فيها المديرية العامة للدفاع المدني، تقديم جميع الخبرات والإمكانات للأشقاء الفلسطينيين وامدادهم بكل ما يحتاجونه لتطوير عمل الدفاع المدني الفلسطيني بصورة تضمن تأدية مهامه وتنفيذ واجباته الانسانية على أكمل وجه.

واشار وزير الداخلية، الى اهمية تبادل الزيارات وتنظيم الدورات والبرامج المشتركة لمتابعة كل ما يستجد من تطورات على طبيعة عمل ومهام الدفاع المدني والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا المجال.

من جهته، اشاد المسؤول الفلسطيني بالمواقف التاريخية المشرفة للقيادة الهاشمية الحكيمة الى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضاياه العادلة في المحافل الاقليمية والدولية.