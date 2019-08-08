برد الشفا .. من ترفيه الأردنيين إلى السياسة

وطنا اليوم-عمان:بعدما اشتهر المواطن محمد أبو رمان السعيديين والمعروف ب “برد الشفا”، بمقاطع الفيديو الترفيهية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرر اقتحام عالم السياسة وإبداء آرائه بكل ما يتعلق بالساحة الأردنية.

السعيديين الذي يُلقب بشاعر الوطن، لقي ترحيبا وتفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل، وحققت مقاطعه السياسية آلاف المشاهدات.

وعبّر السعيديين عن سعادته بالشهرة التي حققها في الفترة القصيرة الماضية، مُرجعا سببها إلى رضا الله والوالدين.

وعن آرائه السياسية، رأى السعيديين أن الأردن مستهدف من جهات خارجية، تسعى لزعزعة أمنه واستقراره، ببث شائعات تسيء للوطن وقيادته.

ومن منطلق دوره بالمواطنة الصالحة، قرر الوقوف بوجه تلك الهجمات وتفنيدها.

وينتقد السعيديين من يطلقون على أنفسهم لقب المعارضة الخارجية، مؤكدا أن انتقاد الأوضاع الداخلية يجب أن يكون من على الأرض الأردنية وليس من خارجها.

كما انتقد أحد هؤلاء الأشخاص ويقصد الصحفي الاردني المقيم في الولايات المتحدة نايف الطورة، الذي زار الأردن مؤخرا، ولقي حسن الاستقبال والمعاملة، بينما واصل انتقاد الأردن والإساءة له عندما عاد إلى الخارج.

أما عن مشاريعه المستقبلية، قال السعيديين، إنه يتجه لتقديم محتوى ترفيهي للأردنيين، بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.