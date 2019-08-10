تغييرات في الملكية .. وتوسيع صلاحيات فوزي الملقي وآخرين

وطنا اليوم-عمان:أقر مجلس ادارة الملكية الاردنية بعض التغييرات الادارية في الهيكل التنظيمي للشركة.

وقال المدير العام ستيفان بيشلر ان هذه التغييرات من شأنها الارتقاء في مستوى اداء الشركة على الاصعدة كافة.

وتاليا التغييرات:

تعيين امال حتر نائب مدير عام - المالي وبحيث تكون مسؤولة عن الدوائر التالية : محاسبة الإيرادات والمحطات الخارجية ،التأمين والمحاسبة المالية .

تعيين الكابتن غسان عبيدات نائب مدير عام - العمليات وبحيث يكون مسؤولاً عن الدوائر التالية : تدريب الأطقم الجوية والمقاييس ، مركز تحكم العمليات الجوية، العمليات والأطقم الجوية .

تعيين الدكتور فوزي الملقي نائب مدير عام - الخدمات والمنتج الجوي وبحيث يكون مسؤولاً عن الدوائر التالية : خدمات المطار، تطوير المنتج، مظهر الطائرات، المناولة الارضية، الخدمات - مستودعات الشحن.

تعيين السيدة بسمة المجالي نائب مدير عام - التجاري وبحيث تكون مسؤولة عن الدوائر التالية : إدارة الشبكة والتحالفات، إدارة الايرادات ، المبيعات،مبيعات الشحن والتسويق.







