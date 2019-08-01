الزبن : جماعتي لن تسلم سلاحها .. والأيام بيننا !

وطنا اليوم-عمان:قال الدكتور حيدر الزبن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق إن "جماعتي" لن تسلم سلاحها.

واستذكر الزبن، في لقاء مع الزميل كامل نصيرات على قناة ‏ ‏‎A ONE TV‎‏، هجوم ابناء من قبيلة بني صخر على من قام بتصوير فيلم عن داعش ظناً منهم انهم ارهابيون حقيقيون.

وقال الزبن "الاردني لن يسلم سلاحه والايام بيننا"، مشددا على ان وزير الداخلية سلامة حماد يمثل منصبه.

لمشاهدة الحلقة كاملة: اضغط هنا