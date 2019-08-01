 وطنا نيوز -الزبن : جماعتي لن تسلم سلاحها .. والأيام بيننا !
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الزبن : جماعتي لن تسلم سلاحها .. والأيام بيننا !
التاريخ : 01-08-2019 10:24:51 المشاهدات: 2045

وطنا اليوم-عمان:قال الدكتور حيدر الزبن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق إن "جماعتي" لن تسلم سلاحها.

واستذكر الزبن، في لقاء مع الزميل كامل نصيرات على قناة ‏ ‏‎A ONE TV‎‏، هجوم ابناء من قبيلة بني صخر على من قام بتصوير فيلم عن داعش ظناً منهم انهم ارهابيون حقيقيون.

وقال الزبن "الاردني لن يسلم سلاحه والايام بيننا"، مشددا على ان وزير الداخلية سلامة حماد يمثل منصبه.

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