انخفاض على درجات الحرارة الخميس والجمعة

وطنا اليوم-عمان:نشرت دائرة الارصاد الجوية الأردنية، اليوم الخميس الحالة الجوية المتوقعة حتى السبت القادم، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء يوم السبت صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 35 إلى 21 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 33 إلى 22، وفي المناطق الجنوبية من 32 إلى 17، وفي خليج العقبة من 42 إلى 28 درجة مئوية.