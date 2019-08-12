 وطنا نيوز -أبو الراغب: أكثر من 100 ألف أردني هربوا لتركيا و 30 ألف لمصر
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أبو الراغب: أكثر من 100 ألف أردني هربوا لتركيا و 30 ألف لمصر
التاريخ : 01-08-2019 09:39:28 المشاهدات: 689

وطنا اليوم-عمان:كشف المحامي طارق ابو الراغب، عن فرار نحو 100 ألف أردني مطلوبين على قضايا ماليا الى تركيا، و 30 ألفا آخرين إلى مصر.

وقال ابو الراغب، خلال استضافته عبر برنامج "نبض البلد"، الذي تبثه فضائية رؤيا، ان كل دول العالم تتجه لحبس المدين، مشيرا الى انه لا عقل قانوني حقيقي في المملكة، حسب تعبيره.

واعتبر ابو الراغب ان هنالك اختلالا واضحا في عقل الدولة القانوني.




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