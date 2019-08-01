الأردنيون يتفاعلون مع صورة للأمير علي جمعته بالأميرة هيا

وطنا اليوم-عمان:نشر سمو الأمير علي بن الحسين، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، صورة تجمعه بسمو الأميرة هيا بنت الحسين.

وعلق سمو الأمير علي، على الصورة التي نشرها عبر حسابه بتويتر:" اليوم مع أختي و قرة عيني هيا بنت الحسين".

وتفاعل الأردنيون بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الصورة التي تجمعه بشقيقته الاميرة هيا.

وتاليا أبرز التعليقات :

أ. خضر الحمد: في رعاية الله وحفظه تعالى وكل الحب والود والاحترام لأبو حسين والله يحميه

Nabil Abo Kadeejh: الله يخليهم لبعض منورين امرائنا

Khaleel Othman: اميرتنا الغاليه ربي يسعدك ويهدي بالك ويحميكي لا نريد هذا الحزن على وجهك فوجهك دائما مبتسم وجميل حفظك الله وجمع شمل الاهل والاحبه

فطوم العموش: منورين يخليكم لبعض يارب اميرتنا الغاليه واميرنا الغالي

Mohamad Shaheen: ربنا يحميكم ويحفظكم من شر الأعين والحساد ويديم المحبه

Arwa Zaqeebeh: الله يخليكوا لبعض اميرنا واميرتنا الغاليه الله يكون الكوا معين

Sahar Jarrar: الله لا يحرمكم من بعض ولا يحرمنا منكم .الله يحميكم

احمد عبابنة: اسال الله ان يحفظكم من كل مكروه وسوء الله يخليكم لبعضكم البعض

إيمان محمود أبو ستة: حماه الله نعم الاخ والسند ودوما انشاءالله بحفظ الله ورعايته انت واميرة القلوب

ام شادي: الله يحميكم ويخليكم لبعض يا ربي ويحفظ العائلة الهاشمية يا رب ملكا يدوم على رؤسنا

Mahmoud Darwish: حفظكم الله ورعاكم ونصركم على من عاداكم وسدد خطاكم ورحم الله الملك حسين والملكه علياء رحمة واسعة وأسكنهم الجنة

الدرة المصونة: يالله هالصوره شو معبره وتحرك المشاعر فعلا لا غنى عن الأخ وهي اميره اخوها سندها الله يديمكم لبعض

صابر الزغول: دمت ودامت الهاشمية الاصيلة .كل الاردنيين اخوتها...رحم الله والديكم...

Ekhlas Alsarayrah: الله يخليكم لبعض ويحميكم احلى شي الاخوان