22 حزبا سياسيا يعلنون رفضهم نظام التمويل

وطنا اليوم-عمان:أعلن 22 حزبا سياسيا اليوم الاربعاء رفضهم مشروع نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، والذي طرحته الحكومة مؤخرا.

وطالبت الاحزاب في بيان لها ، بإجراء حوار مباشر حول هذا النظام ومنظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية تتسم بالجدية والموضوعية بعيداً عن التسويف والمماطلة وإضاعة الوقت.

كما طالبت بإجراء إصلاحات جذرية على مختلف المسارات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.





وتاليا نص البيان:





بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن تجمع الأحزاب السياسية الأردنية

يهدف المؤسسون والمنخرطون في العمل الحزبي الأردني إلى تنمية الحياة السياسية الأردنية بمسار إيجابي متصاعد من خلال حشد أصحاب الخبرة والاختصاص وأهل النظر والرؤى السياسية والمشتغلين بالهم الوطني العام عبر أطر سياسية منظمة قادرة على فهم الواقع وقراءة المشهد المحلي والإقليمي وتقديم برامج شاملة تصلح لإدارة الدولة وحل مشاكلها من خلال المشاركة في السلطة وتشكيل الحكومات البرلمانية التي تفرزها الانتخابات النيابية العامة المعبرة عن الإرادة الشعبية العامة، انطلاقاً من البديهية القائلة : لا ديمقراطية بلا أحزاب سياسية ولا أحزاب بغير قوانين انتخابية تكرس التنافس بين الأطر السياسية والقوائم البرامجية.





إن إنجاح عملية إنشاء أحزاب سياسية حقيقية فاعلة هي مهمة الدولة ومهمة كل الأطراف الرسمية والشعبية، ولا ينحصر الأمر بالشخصيات الحزبية التي لا تتحمل وحدها عبء هذه المسؤولية الوطنية الكبرى، ولا يتم ذلك إلّا من خلال منظومة متكاملة من التشريعات المدروسة بعناية والتي تشمل قانون الأحزاب ونظام تمويل الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون البلديات واللامركزية والحكم المحلي.





وقد قامت الأحزاب بتقديم تصورات مقترحة إلى الحكومة وكل الدوائر المختصة حول القوانين الناظمة للحياة السياسية، ولكنها لم تجد العناية المطلوبة من الجهات المعنية، مما يعني عدم جدية الحكومات بموضوع تنمية الحياة الحزبية ولا تطور الحياة السياسية بوجه عام، وكل ما يصدر عن الحكومات في هذا الصدد ما هو إلّا شعارات وأقوال فضفاضة يفهم منها إعاقة العمل الحزبي وعرقلة الجهود التي ترمي إلى إيجاد بيئة حزبية حقيقية تصلح لاستنبات أحزاب سياسية قادرة على تشكيل حكومات برلمانية.





باتت الأحزاب السياسية القائمة على يقين بأن الحكومة لم تعمل على ترجمة خطابات التكليف الملكية المتعلقة بهذا المسار، ولم تضع الأوراق النقاشية موضع التنفيذ والتطبيق الإجرائي، ولم تقدم خطوة واحدة في هذا السياق النهضوي، مما يؤكد إعادة تكرار المراحل السابقة التي أفضت إلى تدهور اقتصادي واحتقان سياسي وضعف تربوي وتعليمي كبير يهدد مستقبل الأردنيين ويدفعهم نحو الأفق السياسي المغلق.





الأحزاب السياسية ترفض مشروع نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية الصادر عن الحكومة وتطالب بإجراء حوار مباشر حول هذا النظام ومنظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية تتسم بالجدية والموضوعية بعيداً عن التسويف والمماطلة وإضاعة الوقت وتطالب بإجراءات وإصلاحات جذرية على مختلف المسارات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان .





حمى الله الأردن وطناً وشعباً وقيادة من كل شر وسوء انه ولي ذلك والقادر عليه

عمان – الأردن -الموافق 31 تموز 2019 ميلادية





1. حزب المؤتمر الوطني "زمزم"

2. حزب المستقبل الأردني

3. حزب الإصلاح

4. حزب الوفاء الوطني

5. حزب التيار الوطني

6. حزب الشورى

7. حزب الحياة8.حزب الأنصار

9. حزب البلد الأمين

10. حزب الوسط الإسلامي

11. حزب الإصلاح والتجديد

12. الحزب الوطني الأردني

13-.حزب المحافظين

14. حزب جبهة النهضة

15.حزب الجبهة الأردنية الموحدة

16. حزب الراية

17. حزب جبهة العمل الوطني

18. حزب الطبيعة

19. حزب العدالة الاجتماعية

20. حزب الشهامة

21حزب جبهة العمل الاسلامي