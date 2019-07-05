اسرار الاطاحة بـ القائم باعمال السفارة السورية في الاردن

وطنا اليوم-عمان:من المنتظر أن يباشر الدكتور شفيق ديّوب عمله كقائم بأعمال السفارة السورية في الأردن خلفا للدكتور أيمن علّوش، الذي يغادر الأردن بعد سنوات من محاولته ترميم الضرر الذي قام به السفير السوري السابق في الاردن بهجت سليمان الذي طرد من الأردن بعد سلسلة من الاستفزازات التي قام بها.

علّوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أغادر غداً الأردن الى سورية بعد انتهاء أربع سنوات من عملي في السفارة السورية في عمان"

وأضاف ، "لقد بذلت مع زملائي في السفارة قصارى جهدنا لنكون عند حسن ظن المواطن السوري في الاردن، وفِي توثيق العلاقة بين طرفي خط سايكس بيكو".

لكن المعلومات الواردة تشير الى ان الرجل اقيل من منصبه بهاتف تلقاه من دمشق اثر عبارات وتصريحات اخيرة له كادت ان تعيد التوتر الى العلاقة بين الاردن وسوريا وهي علاقات لم تعد بعد الى وضعها الطبيعي.

العبارة المفترضة التي يقال انها اطاحت بعلوش حديثه عن " اعداء سوريا في الأردن" ومحاولته التلميح والتصريح الى وزراء اردنيين حاليين فضلا عن شخصيات أردنية وازنة باعتبارها حجر عثرة في طريق اعادة العلاقة بين دمشق وعمان.

وكان نفى مصدر دبلوماسي نفياً قاطعاً، ما تحدث به القائم باعمال السفارة السورية في عمان، الدكتور ايمن علوش في احدى جلساته مؤخرا قبيل المغادرة إلى سورية بسبب انتهاء مهمته الدبلوماسية .

وقال المصدر أن القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، ، لم يطلب في كتابه الموجه إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مقابلة الوزير أيمن الصفدي او أمين عام الوزارة، السفير زيد اللوزي.

وأضاف ذات المصدر انه تمت الاستجابة لطلبه، حيث قابل رئيسي مجلسي الاعيان، فيصل الفايز والنواب المهندس عاطف الطراونة، اضافة الى مدير المراسم في وزارة الخارجية وبعض السفراء، بحسب ما طلب.