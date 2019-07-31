لأول مرة .. الاردن يتتبع حافلات الحجاج الكترونياَ

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل: إن الوزارة ولأول مرة في تاريخ بعثات الحج تطبق نظام تتبع حافلات الحجاج الأردنيين طيلة فترة رحلة الحج للموسم الحالي، للتغلب على المشاكل التي قد تواجه الحجاج دون تقديم شكوى للوزارة.

وأضاف في تصريحات صحفية الأربعاء أن نظام التتبع مكن الوزارة من تحديد أي مشكلة تتعرض لها أي حافلة من عطل فني او انقطاع في مادة الديزل ما مكنها من معالجة المشاكل بشكل فوري من خلال فرق الوزارة المرافقة للحجاج. وأشار الى مخالفات وردت للوزارة من خلال النظام، منها انقطاع مادة الديزل من بعض الحافلات ما تسبب بتأخر الحجاج لبعض الوقت، مفيدا بوجود حافلات احتياط دخلت الحدود السعودية ليتم استخدامها عند الحاجة. وقال الوزير: إن الوزارة عملت هذا العام على تقديم خدمات إلكترونية مميزة، اضافة الى تأمين شريحة اتصال لكل حاج وخدمات تقدمها الوزارة مجانية، واذا رغب بإضافة حزم انترنت واتصالات دولية إضافية من خلال عرض خاص يقدم للحجاج بتكلفة قليلة. وأضاف أن هذه العملية ستتيح لإدارة البعثة ربط أعضائها بمنظومة التواصل ومعرفة أرقامهم، مشيرا إلى أنه جرى حصر أرقام الغالبية من خلال التسجيل للحج عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضح أن الأوقاف اعدت تطبيقا يقدم للحاج رسائل التوعية ومعلومات الاتصال، وغيرها من الخدمات، إضافة إلى إمكانية تحديد موقع كل حاج عبر الخلوي الخاص به.

وكشف ابو البصل عن تقسيم الحجاج الأردنيين إلى مجموعات يتم التواصل معهم برسائل التوعوية والإرشادية، وتزويد كل حاج ببطاقة "زين كاش" مجانية، لتمكينهم بعد شحنها بالمبلغ المالي الذي يرغب به، بشراء حاجياته من داخل المملكة وخارجها.

واشار إلى انه من خلال زين كاش يستطيع الحاج تحويل أي مبلغ مالي من مكاتب زين في الأردن دون وجود أي معاناة في عملية التحويل، ما يضمن للحاج عدم تعرض نقوده للفقدان، وهي بطاقة مرتبطة بالرقم الخلوي للحاج ورقمه الوطني.