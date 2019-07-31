الرئيسية | محليات أردنيون يطلقون حملة لا أهلاً ولا سهلاً بكوشنر

وطنا اليوم-عمان: أطلقت فعاليات شعبية ونقابية وحزبية حملة اعلامية رافضة لزيارة مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جاريد كوري كوشنر، تحت شعار #لا_اهلا_ولا_سهلا_كوشنر. وأكدت الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية أنها ترفض كافة أشكال الدعم لصفقة القرن، خاصة وأن زيارة كوشنر لمنطقة الشرق الاوسط تأتي بهدف جلب استثمارات لتمويل الصفقة. وتحذر الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية من الاستجابة لمساعي كوشنر الرامية لتمويل صفقة القرن، مشددة على وقوفها الدائم الى جانب أشقائها في فلسطين الشقيقة، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر كافة السبل من خلال توحيد الصفوف وتمتين النسيج الاجتماعي.

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