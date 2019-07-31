 وطنا نيوز -هل منح الرزاز تصريحاً جديداً لفيلم جابر؟
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
هل منح الرزاز تصريحاً جديداً لفيلم جابر؟
التاريخ : 31-07-2019 08:12:21 المشاهدات: 755

وطنا اليوم-عمان:قالت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن الحكومة لم تمنح فيلم "جابر" اية تصاريح للتصوير وان المعلومات المتداولة حول بدء التصوير يوم غد غير صحيحة.

وأضافت غنيمات، أن ما يجري تداوله حول ذلك عار عن الصحة، اذ ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه هيئة الإعلام والهيئة الملكية للأفلام بتشكيل فريق مشترك لدراسة وتقييم نص العمل وروايته التاريخية وتقديم توصية حوله. 

وبينت أن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية للوقوف على محتوى الفيلم، في ضوء ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من جدل حول الرواية التاريخية التي يقدمها الفيلم، مشيرة إلى ضرورة تطوير التشريعات مر الإعلامية المعنية بالإنتاج السينمائي وبما يضمن الاطلاع المسبق على نصوص مثل هذا النوع من الأعمال۔


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق