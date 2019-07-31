هل منح الرزاز تصريحاً جديداً لفيلم جابر؟

وطنا اليوم-عمان:قالت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن الحكومة لم تمنح فيلم "جابر" اية تصاريح للتصوير وان المعلومات المتداولة حول بدء التصوير يوم غد غير صحيحة.

وأضافت غنيمات، أن ما يجري تداوله حول ذلك عار عن الصحة، اذ ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه هيئة الإعلام والهيئة الملكية للأفلام بتشكيل فريق مشترك لدراسة وتقييم نص العمل وروايته التاريخية وتقديم توصية حوله.

وبينت أن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية للوقوف على محتوى الفيلم، في ضوء ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من جدل حول الرواية التاريخية التي يقدمها الفيلم، مشيرة إلى ضرورة تطوير التشريعات مر الإعلامية المعنية بالإنتاج السينمائي وبما يضمن الاطلاع المسبق على نصوص مثل هذا النوع من الأعمال۔